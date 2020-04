Lazio, Biglia: "I biancocelesti e poi il Milan, mi sento benedetto..."

“Lavoro e dedizione ogni, questo è il segreto per avere continuità in Europa”. Parole di Lucas Biglia. L’ex centrocampista della Lazio, in una lunga intervista a AM Del Plata, ha ringraziato il Milan e non ha dimenticato i colori biancocelesti: "Ho avuto degli anni buoni e altri cattivi, un rendimento alto e poi stagioni negative… L’Anderlecht è il club che mi ha fatto conoscere, mi ha dato un nome. Dopo ho avuto l’opportunità di giocare con due grandi squadre italiane come la Lazio e il Milan. Mi sento benedetto di aver vissuto queste esperienze". Il futuro? Da tecnico: "Mi piacerebbe, vorrei diventare un allenatore. Davanti però ho ancora due anni da calciatore".