Lazio, Binance: nuova iniziativa per avvicinare i tifosi alla squadra

Nuova importante iniziativa quella promossa da Binance, piattaforma di fan token partner della Lazio. Il programma consentirà infatti ai fan possessori di token di ottenere grandi vantaggi come biglietti per le partite ma anche incontri con i calciatori della loro squadra del cuore.

Sul sito ufficiale di Binance si legge che: "L'exchange di criptovalute Binance ha lanciato un nuovo aggiornamento alla sua piattaforma di fan token che si concentra sull'aiutare le squadre sportive a interagire con i propri fan offrendo vari premi ai possessori di token. Il programma di fan club ora consentirà ai fan di raccogliere punti che potranno scambiare con premi che vanno dall'ottenere biglietti per le partite, avere accesso a incontri e saluti, ricevere video clip dai loro giocatori preferiti e la partecipazione a cene esclusive con gli atleti.

I partecipanti possono raccogliere punti partecipando a varie attività di fan token come votare nei sondaggi o completare altre attività più semplici. Avere un livello di partecipazione più elevato consentirà ai fan di avere accesso a premi migliori.

Secondo Binance, la piattaforma ha avuto molto successo, aiutando vari club come Santos FC, Porto e Lazio a interagire con migliaia di fan partecipanti all'interno della piattaforma. Il 28 luglio, anche Binance è passata alla biglietteria NFT subito dopo il fiasco causato dai biglietti contraffatti alla UEFA Champions League. L'exchange di criptovalute ha collaborato con la Società Sportiva Lazio per utilizzare i biglietti NFT per le partite casalinghe del club allo Stadio Olimpico".