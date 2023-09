Lazio, bis al Maradona: Luis e Kamada stendono il Napoli

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio lo ha fatto di nuovo. La squadra di Maurizio Sarri batte il Napoli per 2-1. Un avvio sofferto dei biancocelesti che soffrono la partenza sprint della squadra di Rudi Garcia, ma escono poi alla lunga. Luis Alberto sblocca il match con una magia su assist di Felipe Anderson. Il vantaggio dura solo due minuti perché Zielinski, complice una deviazione di Romagnoli, pareggia i conti. Le aquile ci credono ancora e nella ripresa dominano. Kamada diventa protagonista e con un diagonale chirurgico riporta avanti i suoi. I biancocelesti potrebbero dilagare ma i gol di Zaccagni e Guendouzi, al suo esordio, vengono annullati per fuorigioco del numero 20. Il Napoli è confusionario, mentre le aquile sfiorano più volte il tris. Nonostante i nove minuti di recupero, però, alla fine la Lazio si sblocca e lo fa nel migliore dei modi.

FORMAZIONI - Sarri cambia un solo uomo rispetto al match con il Genoa. Dentro Hysaj e fuori Lazzari, con Marusic che si sposta da sinistra a destra. Nel Napoli, Olivera ancora preferito a Mario Rui mentre Kvara gioca per la prima volta da titolare in stagione.

PRIMO TEMPO - Inizio tutto di stampo Napoli con Kvara che, alla prima da titolare in stagione, si accende subito. Scatto, slalom e tiro del georgiano, provvidenziale la deviazione di Marusic e pallone in corner. Ancora Kvaratskhelia si accende poco dopo in combinazione con Osimhen, ma una serie di deviazioni premia Provedel. Lazio un po’ sotto shock che fatica a costruire gioco, ma si affaccia timidamente in area partenopea. Sono sempre i campioni d’Italia a essere pericolosissimi e Zielinski scalda i pugni di Provedel su calcio di punizione, mentre Osimhen mette paura con una torsione di testa: palla fuori di poco. Al 20’ Kvara ci prova con un bolide dalla distanza, ma Provedel si supera e alza in angolo. Al 26’ prima ammonizione del match per Zaccagni, punito per proteste dopo un clamoroso fallo non fischiato subito da Di Lorenzo. Alla mezz’ora la Lazio passa con una magia: Felipe Anderson si invola sulla destra e con un tunnel trova un assist al bacio per Luis Alberto che di tacco batte Meret. Il vantaggio, però, dura appena centoventi secondi e il Napoli è fortunato. Il tiro di Zielinski non sembra irresistibile, ma la deviazione di Romagnoli beffa Provedel e si infila alle spalle del portiere biancoceleste. Felipe Anderson si accende ancora e al 36’ supera metà retroguardia partenopea e calcia, ma Juan Jesus salva alla disperata. La partita si scalda con le due squadre che si allungano e potenziali occasioni da una parte e dall’altra. Scintille ed emozioni fino al 47’ con le due squadre che vanno a riposo sull’1-1.

SECONDO TEMPO - Inizio ripresa ancora con due fiammate con Provedel che è ancora straordinario sul bolide di Zielinski dal limite. Sulla ripartenza Immobile viene chiuso da Meret, ma Ciro era partito in fuorigioco. Lazio ancora letale nelle ripartenze: Felipe Anderson è spaziale nel recupero palla, cross, velo di Luis Alberto e rasoiata perfetta di Kamada che non lascia scampo a Meret. Napoli un po’ colpito che prova a reagire ancora con Zielinski, la conclusione del polacco esce di poco. Lazio che prova a colpire di rimessa, ma Meret è perfetto in uscita di piede per anticipare Immobile. Al 60’ anche Luis Alberto finisce sull’elenco degli ammoniti per proteste dopo una mancata punizione per un pestone al limite subito da Juan Jesus. Brividi per un intervento di C Cataldi su Di Lorenzo in area biancoceleste, ma in precedenza un fuorigioco del capitano dei padroni di casa blocca tutto. Al 65’ i due tecnici operano dei cambi e così Sarri lancia Guendouzi al posto di Kamada, mentre Nel Napoli escono Kvara e Olivera per Raspadori e Mario Rui. Il francese è subito protagonista facendosi trovare libero e firmando l’assist per Zaccagni che firma il potenziale 3-1, ma tutto fermo perché il check del Var annulla il gol per fuorigioco in partenza del numero 20. Due minuti dopo Guendouzi segna, ma ancora Var protagonista che chiama Colombo alla revisione per un fuorigioco ancora di Zaccagni: il direttore di gara lo ritiene attivo e così anche questo gol viene annullato tra l’incredulità biancoceleste e la gioia campana. Sarri richiama gli esausti Felipe Anderson e Hysaj per inserire Pedro e Pellegrini. Nel Napoli dentro Lindstrom e Simeone per appesantire l’attacco dei padroni di casa. All’85’ altra grande occasione per la Lazio con Zaccagni che prova il destro a giro, palla che esce di un niente alla sinistra di Meret. Il Napoli si sbilancia e la Lazio in contropiede è pericolosa prima con Pedro e poi con Guendouzi che non sono precisi in area avversaria. Sette minuti di recupero e Sarri fa entrare Isaksen e Castellanos al posto degli stanchissimi Zaccagni e Immobile. Al 96’ Pellegrini mura Juan Jesus e Lindstrom calcia alle stelle. Non bastano nove minuti di recupero al Napoli per pareggiare e la Lazio può dire: “Oops we did it again”

Pubblicato il 2/09