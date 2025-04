Lazio, Boca e Bayern: quando il numero 12 diventa un omaggio ai tifosi

TUTTOmercatoWEB.com

Ci sono diversi club calcistici nel mondo che, per svariati motivi, hanno deciso di ritirare un numero di maglia. Che sia perché quel numero apparteneva a qualcuno che non c'è più, a un calciatore inimitabile, o per omaggiare i tifosi.

Quest'ultimo è il caso della Lazio, che nel campionato 2002/03 ha deciso di ritirare la maglia numero 12, indossata per l'ultima volta dal portiere Emanuele Concetti, e consegnarla simbolicamente alla Curva Nord, da sempre il dodicesimo uomo in campo. In questo senso, però La Lazio non è sola: a livello internazionale anche Boca Juniors e Bayern Monaco hanno ritirato il 12 per lo stesso motivo.

Dal 10 di Maradona al Napoli al 6 di Baresi al Milan, fino a numeri legati a tragedie come il 23 di Marc-Vivien Foé al Manchester City o il 9 di Emiliano Sala al Nantes, il calcio ha spesso scelto di onorare i suoi eroi anche così, facendo sparire per sempre i numeri che li rappresentavano. Anche la Fiorentina e il Cagliari hanno ritirato il 13 di Davide Astori, ex capitano viola scomparso prematuramente nel 2018.