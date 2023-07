Lazio, Bollini: "Gli Scudetti, che trionfo! Su Cataldi e Keita..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

Il Mondiale U-19 si è tinto di azzurro, ma anche un po' di bianco e celeste. L'U-19 di Bollini, ex tecnico della Primavera della Lazio e vice di Reja in Prima Squadra, si è laureata campione del mondo battendo in finale il Portogallo. Intervenuto ai microfoni di Radiose, l'artefice dell'impresa, ha raccontato del suo passato laziale e dell'emozione di essere allenatore della Lazio:

"Alla Lazio sarei venuto anche a piedi e quando me lo dissero fui incredulo. Furono anni fantastici coronati dagli scudetti e dalla Coppa Italia, vinta in collaborazione con Inzaghi. Nel 1999-2000 mi chiesi in che mondo sono. Noi ci allenavamo al Francesca Gianni perché a Formello si facevano i lavori. Quando andavo a Formello vedevo campioni pazzeschi e con grande carisma. Poi con la Primavera vinsi uno scudetto inaspettato".

Lazio, Bollini e l'incontro con Simeone

"Ricordo una volta in un derby Primavera con tanto pubblico a Formello in cui si ruppe un crociato un nostro giocatore. Incontrai il giorno dopo Simone nel parcheggio che mi disse: 'Mister, mi dai il numero di telefono di quel ragazzo che ci voglio parlare'. Ecco, questi sono gesti da campione bellissimi. All’epoca facevo la difesa a quattro ma adattavo il modulo alle caratteristiche dei giocatori che avevo e che costruivamo".

Lazio, gli Scudetti Primavera: Bollini artefice di grandi successi

"Nel 2011-2012 vinciamo lo scudetto in maniera trionfale, con un grande calcio grazie ai ragazzi. Terminato l’anno mi chiedono di fare il responsabile del settore giovanile, ma io preferivo la panchina e rimasi in Primavera. Esonerato Petkovic tornò Reja e Lotito mi chiese di fargli da secondo e non potei rifiutare e così feci mezza stagione sulla panchina della Lazio e fu una grande esperienza.

Lo scudetto del 2012 fu un trionfo, con giocatori come Cataldi, Keita. Ma quando fai il settore giovanile non devi solo pensare a vincere trofei, ma soprattutto far crescere ragazzi e dargli un parametro, perché non tutti possono giocare in serie A. Dei giocatori che ho avuto, quello che mi spiace non abbia fatto carriera importante è Cinelli. Talento vero, abilità tecnica".