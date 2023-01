Lazio - Bologna, colloquio tra club all'Olimpico: al centro il futuro di un biancoceleste

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Sfida in campo, trattative fuori. Lazio - Bologna di questa sera non sarà solamente una gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, ma anche l'occasione per i due club di riparlare di Fares. I rossoblù, nelle scorse settimane, sembravano essersi inseriti nella lista delle possibili "corteggiatrici" dell'esterno algerino, che oggi all'Olimpico potrebbe anche scendere in campo a partita in corso (Sarri potrebbe dargli spazio in vista di una sua partenza). In questi giorni, prosegue Il Messaggero, dalla dirigenza del club felsineo sono arrivate secche smentite sul presunto interesse per il classe '96. Ma non è escluso che, dopo i possibili colloqui di questa sera, cambino idea.

