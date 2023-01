Lazio - Bologna, Di Vaio: "Sinisa ha fatto la storia dei due club. È un giorno speciale"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Marco Di Vaio, ex calciatore della Lazio e ora direttore sportivo del Bologna, ha parlato nel pre partita ai microfoni di Mediaset per raccontare quanto questa sfida abbia un valore particolare anche in ricordo di Sinisa Mihajlovic: "Sinisa ha fatto la storia dei due club. Lui è stato amato tantissimo dai propri tifosi e ogni volta che giocheranno Bologna e Lazio emergerà il suo ricordo. Sinisa è stata una persona, un uomo, un allenatore molto importante per i due club. Questo è un giorno speciale per tutti noi".