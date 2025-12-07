Lazio - Bologna e i gol dei danesi: il dato su Isaksen e Odgaard
Finisce 1-1 la sfida dell’Olimpico tra Lazio e Bologna. Isaksen sblocca la sfida e, appena un minuto dopo, è Odgaard a segnare la rete del pareggio per la squadra di Italiano che fissa il risultato fino al termine della gara nonostante la superiorità numerica dei felsinei per l’espulsione di Gila.
Un match che porta la firma di due danesi e questa è una vera e propria rarità.
Come riportato da Opta, infatti Lazio-Bologna è la prima partita di Serie A in cui due calciatori danesi (Isaksen e Odgaard) segnano per due squadre differenti nello stesso match dall'8 maggio 1955: Hansen e Sorensen in Lazio-Milan.
