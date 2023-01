Lazio - Bologna highlights | Rivivi le emozioni del match - VIDEO

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

LAZIO BOLOGNA HIGHLIGHTS - La Lazio ha vinto 1-0 contro il Bologna grazie alla rete decisiva di Felipe Anderson che ha concesso alla squadra di Sarri l'accesso ai quarti di finale, dove incontrerà la Juventus (CLICCA QUI PER DATA E ORARIO). Una vittoria importante e di misura, in cui la Lazio ha creato ed è stata capace di non soffrire mai. Di seguito gli highlights per rivivere le emozioni della partita disputata ieri sera presso lo Stadio Olimpico di Roma.