Lazio - Bologna, Hysaj: "Ecco cosa significa per me questa competizione"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Photo Agency

Ai microfoni di Lazio Style Channel per analizzare la vittoria è intervenuto anche Elseid Hysaj, queste le sue parole: “Sto in forma, adesso sto bene e sto avendo la fiducia del mister, della squadra e dei tifosi. Cerco di fare il massimo perché è giusto così, sono venuto per questo e devo fare questo. Quindi devo continuare così e non mollo niente. Il primo anno è stato difficile nel conoscere i giocatori e la squadra doveva imparare i movimenti del mister, quest’anno è più facile entrare nella squadra. Io sto cercando di fare quello che so e che ho sempre saputo dal mister e la squadra sta reagendo bene quindi è più facile giocare a calcio”

ALLENAMENTO - “Ci alleniamo tutti i giorni per questo, per l’uscita da dietro e avere il possesso palla. Sappiamo che il mister è un malato del possesso palla, devi per forza tenere la palla e uscire da dietro. Ci alleniamo tutti i giorni e con il lavoro riesci a fare tutto. Condizione atletica alta? Si, sicuramente anche fisicamente sto bene quindi mi permetto di fare qualcosa in più. Per questo all’inizio della gara è importante mantenere la posizione e non prendere gol, perché poi i nostri attaccanti prima o poi lo fanno. Sicuramente tenendo la palla così tutte le partite è bello, però si sa che uno come Ciro che attacca la profondità ci vuole. Felipe sta facendo bene il ruolo da centravanti spero che continuiamo così perché siamo sulla buona strada e che martedì sia la terza partita famosa che dobbiamo vincere”

COPPA ITALIA - “Sicuramente è una competizione importante e bella da vincere. Io l’ho vinta una volta e la Lazio l’ha vinta tante volte e per me, da giocatore, è importante e bellissimo avere qualche titolo in tasca. Almeno ai miei figli dico ho vinto due tre cose nella mia vita, questa cosa posso farla. Per me è una competizione importante, ma anche per tutti noi come si è visto oggi"

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE