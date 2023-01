Lazio - Bologna, i convocati di Sarri per la sfida di Coppa Italia

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Torna la Coppa Italia anche per la Lazio. I biancocelesti saranno impegnati questa sera contro il Bologna alle ore 18.00 allo Stadio Olimpico di Roma. La gara secca deciderà chi merita il pass per i quarti di finale del torneo. La vincitrice di stasera sfiderà quella di Juventus-Monza. Come è noto, Sarri dovrà fare a meno di Ciro Immobile, fermo per una lesione di primo grado a carico del semitendinoso della coscia destra.

I convocati della Lazio:

PORTIERI: Adamonis, Maximiano, Provedel

DIFENSORI: Casale, Fares, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Basic, Bertini, Cataldi, Luiss Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic-Savic, Vecino

ATTACCANTI: Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro, Romero Zaccagni