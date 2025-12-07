Lazio - Bologna, il tributo a Immobile e il match: l'analisi di Cucchi
07.12.2025 23:00 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Lazio e Bologna non vanno oltre l'1-1 nella sfida dell'Olimpico dove succede tutto nel primo tempo con le reti di Isaksen da un lato e di Odgaard dall'altro. Una serata comunque ricca di emozioni, compreso il tributo a Immobile, che Riccardo Cucchi ha così commentato.
"Bella Lazio contro un Bologna come sempre organizzato e tenace. I biancocelesti hanno costruito più dei rossoblu ma non sono andati oltre il pari".
"Intenso l' abbraccio che i laziali hanno riservato ad Immobile tornato da avversario", queste le sue parole.
