Lazio - Bologna, Immobile: il messaggio del fratello ai tifosi - FT

Con una storia pubblicata tramite il profilo Instagram, il fratello di Ciro Immobile ha voluto mandare un messaggio ai tifosi della Lazio

Lazio e Bologna si dividono la posta in palio all'Olimpico, una sfida particolare e molto sentita sia dal popolo biancoceleste sia da Ciro Immobile. L'attaccante ha vissuto l'intero match in panchina, per lui è stato un mix di emozioni: dall'accoglienza dei tifosi prima del calcio d'inizio ai saluti dopo il triplice fischio.

L'ex capitano della Lazio ha ricevuto quell'abbraccio che non gli è stato negato al momento del suo addio e se l'è preso tutto, fino all'ultimo e con le lacrime agli occhi. Momenti emozionanti che ha condiviso in quella che per molti anni è stata casa sua e con la sua gente. Via social, con una story, anche il fratello ha ribadito l'affetto che lega il giocatore rossoblù ai sostenitori biancocelesti.

"Siamo e saremo avversari...ma mai nemici. Per sempre casa nostra" è il messaggio che si legge sulla foto pubblicata.

