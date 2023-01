Lazio - Bologna, inizia il prepartita a Ponte Milvio: tutto si colora di biancoceleste

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Sarà una settimana e mezzo di fuoco per i tifosi della Lazio che, dopo il match contro l'Empoli vissuto senza la spinta della Curva Nord, potranno tornare a colorare per intero lo Stadio Olimpico nelle tre sfide consecutive contro Bologna, Milan e Fiorentina. In queste ore pomeridiane che anticipano la partita contro il falsinei, in programma alle 18.00 e valida per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia, il tifo biancoceleste si è riversato nel noto quartiere capitolino di Ponte Milvio, divenuto da anni luogo di incontro e di riunione prima delle sfide casalinghe. Tra cori e tanto entusiasmo i tifosi della Lazio vivono il pre-partita, in attesa di entrare nello Stadio e dare il via alla festa.