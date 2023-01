Lazio-Bologna, la carica social di Pedro: "Forza Lazio"

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il giorno dell'esordio in Coppa Italia è finalmente arrivato. La Lazio affronta il Bologna allo stadio Olimpico negli ottavi di finale della manifestazione alle ore 18:00. Un match per niente semplice da affrontare con la massima concentrazione. Lo sa bene Pedro che ha condiviso nelle stories di Instagram il Matchday pubblicato dalla società in cui c'è un'immagine della squadra con sotto la didascalia "Forza Lazio". Insomma è tutto pronto, non resta che scendere in campo per provare a conquistare la qualificazione ai quarti di finale.