Lazio-Bologna, le probabili formazioni: quante assenze per Sarri

Dopo la grande vittoria in Champions contro il Bayern Monaco, la Lazio torna in campo per affrontare una delle squadre più in salute in questo momento, il Bologna di Thiago Motta. Scontro diretto in zona Europa in programma domenica alle 12:30. Sarri studia il miglior undici da mandare in campo ma deve fare i conti con le tante assenze. Davanti a Provedel dovrebbe esserci la coppia spagnola Patric-Gila, in vantaggio su Casale. Romagnoli fermo per squalifica così come Vecino. Marusic e Lazzari sulle fasce con Pellegrini parzialmente reintegrato e Hysaj con poche speranze di convocazione. A centrocampo c'è Cataldi in regia con Luis Alberto e Guendouzi ai suoi lati. Kamada proverà a insidiarli fino all'ultimo, Rovella ancora ai box. Davanti Immobile favorito su Castellanos, supportato da Isaksen e Felipe Anderson. Zaccagni non ce la fa, Pedro spera in una chance.

LAZIO-BOLOGNA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto; Isaksen, Immobile, F. Anderson. All.: Sarri.

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Moro; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. All.: Thiago Motta.