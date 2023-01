Lazio-Bologna, le probabili formazioni: Sarri prepara il turnover

TUTTOmercatoWEB.com

Archiviata la trasferta di Sassuolo, sotto con la Coppa Italia. Testa agli ottavi di finale. Di fronte c'è il Bologna di Thiago Motta reduce dalla vittoria in campionato sul campo dell'Udinese. Sarri prepara il turnover e concederà spazio a chi ha giocato meno in questa prima parte della stagione. Luis Maximiano si candida per una maglia da titolare tra i pali. Patric prende il posto di Casale mentre Hysaj farà rifiatare Marusic con Lazzari che torna sulla corsia di destra. Occhio anche alla carta a sorpresa Radu. In mezzo cambiano tutti gli interpreti. Favoriti dal primo minuto Vecino, Marcos Antonio e Basic. Davanti largo a Cancellieri, in ballottaggio con Zaccagni, e Pedro con Felipe Anderson ancora falso nove.

LE PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro. All.: Sarri

BOLOGNA (4-3-2-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Sosa, Cambiaso; Moro, Schouten; Orsolini, Soriano, Aebischer; Barrow. All.: Thiago Motta