Lazio, Bologna nel destino: Luis Maximiano vuole la sua rivincita

RASSEGNA STAMPA - Dal Bologna al Bologna, come uno scherzo del destino. Luis Maximiano è pronto a tornare a difendere i pali della Lazio dal primo minuto. Non succedeva dal 14 agosto proprio contro i rossoblu nella prima giornata di campionato. L'errore clamoroso, l'espulsione diretta e l'ingresso di Provedel: una sequenza di immagini che assomigliano a un incubo per l'estremo difensore portoghese. Giovedì Orsolini e compagni tornano all'Olimpico stavolta per disputare gli ottavi di Coppa Italia e Sarri sta pensando a un ampio turnover. Luis verso una maglia da titolare, sarebbe la prima dopo tantissimi mesi. Il mister non gli ha più concesso una chance complice anche il sorprendente rendimento di Provedel. Adesso è il momento della rivincita, è tutto nei suoi guantoni.