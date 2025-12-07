Lazio - Bologna, rosso diretto per Gila: quante gare salta
Il difensore è stato espulso nel finale della gara dell'Olimpico per aver risposto all'arbitro Fabbri: rischia due giornate di stop
07.12.2025 19:41 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Si complica la sfida della Lazio all'Olimpico contro il Bologna con la squadra di Sarri costretta a giocare gli ultimi dieci minuti della sfida in dieci uomini a causa dell'espulsione di Gila. Il direttore di gara Fabbri ha infatti estratto il cartellino rosso ai danni del difensore spagnolo 'colpevole' di avergli risposto dopo il fischio per il fallo precedente su Castro.
Un'assenza pesante per la Lazio che potrebbe perdere Gila per due giornate, quindi Parma e Cremonese, così come accaduto a Guendouzi dopo il derby.
Jessica Reatini
