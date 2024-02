Lazio - Bologna, silenzio stampa per Sarri e giocatori: il motivo

TUTTOmercatoWEB.com

Una Lazio a due facce quella scesa in campo all'Olimpico. La squadra di Sarri cade dopo un ottimo primo tempo e si fa rimontare dal Bologna con le reti di El Azzouzi e Zirkzee. Un po' di sfortuna, un errore decisivo e una direzione arbitrale che non è piaciuta a Sarri e anche alla società che per questo motivo al termine della gara ha deciso di non mandare nessun tesserato, tecnico compreso, a parlare alle televisioni così come ai canali ufficiali del club e in conferenza stampa.

Già alla fine del primo tempo il tecnico biancoceleste e il ds Fabiani avevano atteso Maresca fuori dal campo per chiedere spiegazioni dopo il mancato rigore assegnato in extremis doperpo il fallo subito da Isaksen in area. Non solo, contestato da Sarri anche il mancato giallo a Fabbian per il pestone rifilato a Immobile, giallo che sarebbe stato il secondo per il calciatore.

Pubblicato il 18-02 alle 15:05