Lazio, Bologna tabù negli ultimi anni, la vittoria manca da...

Non c'è tempo per fermarsi a rifiatare. In casa Lazio gli impegni ravvicinati non lasciano tregua e il prossimo in ordine temporale è quello di Bologna contro la formazione di Thiago Motta. Un match fondamentale per proseguire la risalita verso la zona Champions, ma non sarà affatto semplice visto che i rossoblu sono reduci da una striscia di dieci risultati utili consecutivi tra campionato e Coppa Italia. Hanno imposto il pareggio anche a squadre come Juventus, Napoli ed Inter il che la dice lunga sulla crescita della squadra emiliana.

Inoltre la cabala negli ultimi anni è decisamente a favore dei padroni di casa che sono imbattuti dalla stagione 2018/2019 quando i biancocelesti passarono al Dall'Ara per 2-0 con le reti di Luiz Felipe e Lulic nel giorno dello scontro in panchina tra i fratelli Inzaghi. Da allora sono arrivati 2 pareggi (2-2 nel 2019/2020 e 0-0 lo scorso anno) e 2 sconfitte (2-0 nel 2020/2021 e 3-0 nel 2021/2022).

Il computo generale dei match disputati all'ombra delle due Torri è di 36 vittorie bolognesi, 18 pareggi e 15 vittorie biancocelesti. In totale invece su 138 incontri giocati nella massima serie il bilancio totale è di 54 vittorie laziali, 38 pareggi e 46 affermazioni felsinee. Dunque il fattore Olimpico ha riequilibrato una situazione che in trasferta non è per niente rosea.