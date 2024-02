Lazio - Bologna, Thiago Motta: "Vittoria meritata contro una grande". E su Sarri...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Al termine di Lazio-Bologna, Thiago Motta ha analizzato il match ai microfoni di Sky Sport: "Sono contento. Era una prova interessante per noi, su un campo non facile contro una buona squadra che era in un buon momento. Abbiamo vinto facendo il nostro calcio. Abbiamo difeso bene contro una squadra forte con giocatori importanti. Non abbiamo mai perso la nostra identità fino alla fine".

Errore Lucumi? "L’importante non è lo sbaglio, ma la reazione che si ha dopo. Lui è stato molto bravo a continuare a giocare e a prendersi dei rischi".

Analisi tattica? "Nel primo tempo Fabbian andava troppo alto e per la Lazio era un vantaggio. Diventava un riferimento per i difensori avversari. Ferguson è dappertutto, sa sempre quello che fare e posiziona i suoi compagni. Abbiamo vinto con merito contro un grande squadra del campionato".

Il tecnico del Bologna ha poi aggiunto ai microfoni di Dazn: "Oggi abbiamo fatto un’ottima partita e sono felice per i ragazzi, per il presidente e per la gente che ci sostiene. Riusciamo a vincere partite come oggi perché giochiamo bene. I ragazzi hanno conquistato rispetto per il gioco e per il lavoro, come allenatore sono molto soddisfatto. Cosa ho detto nello spogliatoio? Non ho fatto nulla di diverso rispetto ad altre volte. I miei giocatori hanno chiaro in testa cosa fare. Nel primo tempo abbiamo avuto difficoltà contro una buonissima squadra, organizzata, che l’altra sera ha battuto il Bayern. Ma noi siamo sempre stati in campo e abbiamo vinto meritatamente”.

SUI CONFRONTI CON SARRI - "Non entriamo in campo per fortuna per lui (sorride, ndr), sono due squadre che si affrontano e non è mai un allenatore contro l’altro. Oggi il Bologna ha meritato di vincere, devo fare complimenti a Sarri per il suo lavoro, l’altra sera ha vinto con il Bayern”.