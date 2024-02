Lazio, Bonanni: "Bastava poco per aggiustare il tiro, ma non condivido..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

All'indomani della chiusura della finestra invernale di mercato, Massimo Bonanni è intervenuto ai microfoni di TMW per analizzare i movimenti dei vari club di Serie A. A proposito della Lazio, che non è riuscita a mettere a segno alcun colpo, l'ex calciatore ha affermato: "Credo che Lotito sia da ammirare, prende critiche su critiche ogni anno ma va imperterrito sulla sua strada. Bastava poco per aggiustare il tiro ma per lui è una squadra che non ha bisogno di essere aggiustata. Io non so se ha bisogno di esterni, ma non condivido assolutamente il fatto che venga detto che questa è una squadra non migliorabile. Per migliorare una squadra a gennaio devi andare a spendere tanti soldi. Sicuramente è una squadra migliorabile, ma per migliorare vuol dire togliere qualche titolare. Non devi prendere uno per metterlo in panchina".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE