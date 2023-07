Lazio, Bonanni: "Castallanos? Per me quei 20 milioni..."

Valentin Castellanos è pronto per iniziare la sua avventura con la maglia della Lazio. Il giocatore, dopo aver svolto le visite mediche di rito nella serata di giovedì si unirà alla squadra impegnata nel ritiro di Auronzo di Cadore. Sul suo acquisto si è espresso anche Massimo Bonanni all'interno di Calciomercato e Ritiri, programma di TMW Radio: "Io speravo che questi 20 mln servissero per arrivare a Berardi, ma non se ne parla più. Sono tanti soldi per un vice-Immobile. Da una parte sono sicuro, ma dall'altra mi dispiace perché potrebbe precludere l'arrivo di un giocatore in un ruolo che serve di più".