Lazio, Bonanni: "Champions? La squadra ha dimostrato cosa sa fare. Scaloni..."

Manca ancora qualche settimana e la Lazio tornerà in campo a Lecce per dare il via alla sua seconda parte di campionato. Una seconda parte che sarà differente dalla prima visto il Mondiale di mezzo che potrebbe compromettere le prestazioni di qualche giocatore, nonostante i valori delle squadre restino quelli. La Lazio ha come obiettivo la qualificazione in Champions League e secondo l'ex Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, la squadra ha dimostrato di poter competere per quel livello: "Champions? Penso già lo sia viste le aspettative iniziali. Già rifare lo stesso percorso dello scorso anno sarebbe stato importante. Quest'anno ha preso più consapevolezza dei propri mezzi, se non dovesse succedere niente di straordinario può lottare fino alla fine per un posto Champions".

SCALONI - "Come giocatore non lo conosco tanto bene da dire che fosse un allenatore in campo. Ha dimostrato nell'ultimo anno di saper entrare nel cuore e nella testa dei ragazzi, di convincerli di essere una squadra forte. Vanno dati grandissimi meriti all'allenatore, ad oggi è prontissimo per andare tra qualche anno ad affrontare il mondo delle squadre di club".