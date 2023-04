Lazio, Bonanni: "Champions League? Ho l'impressione che..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Il percorso Champions per la Lazio è ancora molto lungo e pieno di ostacoli, ma oggi il traguardo ambito da tempo è più alla portata di qualche mese fa. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex esterno biancoceleste Massimo Bonanni, si è espresso proprio su questo tema: "Ha fatto un passo in avanti. Mi ha dato l'impressione che possa arrivarci. Se torna Immobile a grandi livelli può far davvero male. Se continua così come fai a non pensare di arrivare in Champions?".