Lazio, Bonanni: "Contro il Milan snodo fondamentale per la Champions"

Solo poche ore separano Lazio e Milan dal big match dell'Olimpico che chiuderà anche il girone di andata della Serie A. Una gara importante per entrambe le squadre come confermano le parole di Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio: "Gara fondamentale per entrambe. Per il Milan per il morale, per la Lazio per coltivare il sogno Champions. Battere il Milan darebbe linfa a tutto l'ambiente. Il Milan ha più bisogno della Lazio di vincere questa partita per tante motivazioni. Sarà una bella partita, difficile, mi aspetto un Milan che parta forte proprio per le motivazioni".