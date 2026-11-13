Lazio, Bonanni esalta Frattesi: "Mi ricorda il primo Barella. Ha fatto bene a..."

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L'ex calciatore e adesso allenatore, Massimo Bonanni, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, e nel corso delle sue dichiarazioni sul match di ieri sera tra Italia e Francia, si è soffermato anche sul centrocampista della Lazio, Davide Frattesi. Ecco cosa ha detto: "Mi ricorda i centrocampisti di una volta, si sa inserire in maniera devastante. Mi ricorda il primo Barella, che invece ha perso la sua più grande caratteristica, ossia quella dell'inserimento e dell'imprevedibilità".

"Non è semplice giocare con continuità in una squadra importante, basti pensare al primo anno di Zielinski all'Inter. Frattesi ha fatto bene a rimanere in nerazzurro fino a che ha potuto, ma ora ha cercato di dimostrare il proprio valore altrove. Era il momento giusto per questo passaggio".