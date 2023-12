Lazio, Bonanni: "Felipe Anderson? Dietro c'è qualcosa. Immobile domenica..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter vive un momento nettamente migliore rispetto a quello della Lazio e vanta una rosa superiore sia dal punto di vista numerico, sia qualitativo. Dei presupposti che portano i nerazzurri a essere favoriti sulla carta e rendono complicata, e non poco, la partita di domenica per i biancocelesti. Nonostante questo, però, la squadra di Sarri all'Olimpico spesso e volentieri sorprende e contro quella di Inzaghi, negli ultimi due precedenti casalinghi, ha lasciato tutti a bocca aperta con prestazione totalmente dominanti. Una partita, dunque, che sulla carta non ha storia, ma forse solo lì. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex esterno biancoceleste Massimo Bonanni ha messo in guardia i meneghini, spiegando come la partita nasconda non poche insidie e puntando su Immobile come uomo della domenica:

"Lazio-Inter e Genoa-Juve? Sicuramente vedo la partita dell'Inter più difficile. Penso a Ciro Immobile, con i nerazzurri credo che possa essere la sua partita e che abbia voglia di far ricredere più di qualcuno. La Juventus ha delle partite abbastanza abbordabili, a parte Juve-Roma. Dopo la sosta ha 4/5 partite dove può allungare, poi ci sarà lo scontro diretto. La Juve non piace, ma inizia ad avere una forza che non pensavo potesse avere, non sotto l'aspetto del gioco ma della forza del gruppo".

FELIPE ANDERSON - "Felipe Anderson? Probabilmente è un po' troppo la cifra richiesta ma è un giocatore importante. Se ha fatto questa controfferta è perché ha dietro qualcosa. E' un giocatore da squadra medio-alta, non credo che sia da Juventus però".