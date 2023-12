Lazio, Bonanni: "Frosinone un bivio, non solo per Castellanos"

TUTTOmercatoWEB.com

Solo poche ore e poi la Lazio scenderà in campo per l'ultima gara del 2023 contro il Frosinone in programma all'Olimpico alle 20.45. In merito alla sfida tra la squadra di Sarri e quella di Di Francesco ha detto la sua Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio.

"Davanti si poteva riproporre il tridente senza Immobile visto lo scorso anno, ma mi metto nei panni anche di Sarri, che avrà parlato con la società e quindi serve dare una chance ad uno che hai pagato 20 milioni. Per me è un bivio, non solo per Castellanos. Se la Lazio non vince, serve fare una riflessione su tutti, dal tecnico ai giocatori. Se non vinci anche contro il Frosinone, vuol dire che tutta la rosa è stata sopravvalutata".