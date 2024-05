Lazio, Bonanni: "Kamada? Non mi strapperei i capelli. Ho forti dubbi su..."

Kamada non è più un giocatore della Lazio e all'indomani della decisione presa, ai microfoni ufficiali del club, è intervenuto il direttore sportivo Fabiani per chiarire la situazione e la posizione della società in merito. Sull'argomento, a TMW, si è espresso Massimo Bonanni, queste le sue considerazioni: "Non mi ha mai entusiasmato il giapponese, ora quello che sarà il mercato della Lazio non so. Ho forti dubbi su che squadra verrà fatta, perché è fortemente da rifondare. Anche dovesse andare via, non mi strapperei i capelli".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE