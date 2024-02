Lazio, Bonanni: "Le colpe sono di tutti ma a Bergamo segnali brutti"

TUTTOmercatoWEB.com

Una sconfitta che invita alla riflessione e che lascia l'amaro in bocca alla Lazio ko per mano dell'Atalanta che si è imposta per 3-1. Non tanto la sconfitta, quello che viene imputato alla squadra di Sarri è l'atteggiamento e la mancata reazione.

Sul tema ha detto la sua anche Massimo Bonanni, intervenuto ai microfoni di TMW Radio: "La Lazio? Le colpe le hanno tutti. La società, l'allenatore, i giocatori. Chi va in campo ha la stragrande maggioranza delle colpe però. L'allenatore è importante ma non va in campo. In questo momento alla Lazio manca tutto. Ho visto dei segnali brutti a Bergamo, la Lazio deve tirarsi fuori da questa situazione, non è da secondo posto ma neanche da nono".