Lazio, Bonanni: "Milinkovic? Dimostra che stanno cambiando le cose. La soluzione..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore biancoceleste Massimo Bonanni si è espresso in merito alla 'fuga' di molti calciatori verso l'Arabia Saudita. In particolar modo il terzino ha commentato le ultime notizie che riguardano il trasferimento di Milinkovic-Savic verso l'Al Hilal, provando a trovare una soluzione a questo nuovo fenomeno calcistico:

"Fino a qualche anno fa il mercato orientale attirava solo giocatori a fine carriera. Oggi questi club stanno cambiando le cose. Uno come Milinkovic, in piena maturità, che preferisce andare lì monetizzando molto di più e pensando più al fattore economico è una scelta personale. Non lo biasimo ma non sono neanche contento. E' uno dei centrocampisti più forti non solo in Italia ed è un peccato che il calcio italiano ed europeo perda un giocatore per questioni economiche. Tetto salariale una soluzione? Sicuramente è così. Il problema è se i club italiani e non solo reggeranno. Ho paura che comunque le nostre società possano spendere tanto per giocatori normalissimi e il tetto ingaggi continuerà a crescere senza motivo. E' un problema reale, spero che ci siano regole che permettano a tutti i Paesi di rimanere competitivi".