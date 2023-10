Lazio, Bonanni schietto: "Castellanos merita più di Immobile"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ospite nella trasmissione 'Maracanà' su TMW, Massimo Bonanni ha espresso le sue sensazioni sui match della decima giornata di Serie A. Tra questi, la sfida Lazio-Fiorentina in programma lunedì 30 ottobre all'Olimpico alle 20:45. Queste le parole: "Per forza di cose Beltran sarà titolare, visto quanto successo. Castellanos non lo so, meriterebbe di giocare di più ora rispetto a Immobile, che rimane un grande giocatore e importante. Ad oggi però se non giocasse non ci vedrei nulla di scandaloso".

