Lazio, Bonanni: "Squadra giusta per gli obiettivi di Lotito. Poca qualità e..."

"La Lazio ha fatto una buona squadra, ma giusto per quello che sono gli obiettivi di Lotito". È il pensiero di Massimo Bonanni intervenuto ai microfoni di TMW per commentare alcuni temi di giornata. Proseguendo il discorso sui biancocelesti, ha poi aggiunto: "Sei sotto a tante squadre, per arrivare tra le prime quattro ci deve essere qualcosa di stratosferico, ma la vedo durissima. Un mercato che ha ringiovanito con poca qualità e con tanta fisicità".

