Lazio, Bonanni stronca l'entusiasmo: "Non fa un calcio bello, ha margini..."

Cinque vittorie consecutive in stagione, di cui quattro in campionato e una nel derby di Coppa Italia. La Lazio di Sarri continua a volare e a guadagnare terreno nella corsa al quarto posto. L'ultimo successo è arrivato in casa contro il Lecce per 1-0, grazie alla rete decisiva di Felipe Anderson. A questo proposito, è intervenuto l'ex calciatore Massimo Bonanni ai microfoni di TMW Radio per analizzare il periodo dei biancocelesti. Non sembra essere ancora molto convinto del loro momento di forma. Di seguito le sue parole.

"Ha ampi margini di miglioramento anche perché ieri un primo tempo molto male, ma ha vinto una partita che poteva anche non vincere. La cosa positiva ora sono i risultati, per il resto non vedo una Lazio che fa un calcio bello. Ha ritrovato un po' di compattezza ma è la lontana parente di una Lazio che faceva un calcio divertente. Se analizziamo i punti, sono contento. Se analizziamo le partite invece no".