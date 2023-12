Lazio, Bonanni: "Vorrei capire chi bluffa tra tecnico e presidente"

È il giorno di Empoli-Lazio, il calcio d'inizio al Castellani è atteso alle 18:30. Un'occasione importante per i biancocelesti, tornare a casa con l'intero bottino sarebbe un buon modo per risollevare gli animi e invertire la rotta. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Massimo Bonanni: "Lazio a un bivio? Deve assolutamente vincere. Vorrei capire chi bluffa tra tecnico e presidente. Io non sono molto convinto che Sarri voglia una squadra molto giovane come dice il presidente. Molto dipenderà dai prossimi mesi. Non sono così convinto che Sarri avrà la riconferma, soprattutto se non ci saranno risultati. A meno che non ci sia una fiducia totale. Ma se i risultati non vengono, la fiducia per forza di cose viene meno".

