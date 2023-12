Lazio, Bonetto critica Sarri: "Deve aiutare Immobile, ma soprattutto imparare a..."

TUTTOmercatoWEB.com

La partita della Lazio contro l'Inter, in cui è stata premiata da tutti per la prestazione e non per il risultato, Riccardo Bonetto l'ha vista dal vivo. Intervenuto ai microfoni di Notizie.com, l'ex terzino ha espresso le sensazioni sul momento e le impressioni emerse nel vedere i biancocelesti in campo contro la squadra di Inzaghi, riservando alcuni consigli anche nei confronti del tecnico Maurizio Sarri.

"Ero allo stadio, l’ho vista dal vivo. Quella di Sarri mi è sembrata una squadra prevedibile. Ti dà la sensazione di non fare mai male alle avversarie. Nei primi 20 minuti ha creato, in casa è normale che sia così. Però bisogna iniziare a convivere con certe situazioni. Cosa intendo? Immobile per me è un fenomeno, lo è chi fa 100 gol in Serie A, figuriamoci lui che è a quota 200. Però ora ha bisogno di essere aiutato di più. Quando uno “invecchia” perde lo spunto… Per me era più forte di Lautaro alla sua età, ma ora l’argentino arriva prima sul pallone, fisicamente e mentalmente. Ciro non va lasciato da solo lì in mezzo. Sarri deve capire cosa può servire per dargli una mano. L’anno scorso c’era Milinkovic, ora è più solo, gli inserimenti dei compagni sono leggeri".

SARRI - "È un ottimo allenatore, non si discutono i traguardi centrati in carriera, non si allenano per caso Napoli, Chelsea e Juventus. Però dovrebbe pensare: ora cosa possiamo provare? Anche sbagliando magari, perché si può fare pure peggio, ma la Lazio ora fa troppa fatica a segnare. Poi il calcio è anche questione di vento positivo. Rovella, per esempio, non è stato premiato dai giornali, per me è stato tra i più bravi contro l'Inter. L’unica azione pericolosa nasce da una sua giocata individuale. Con quella chance poteva cambiare la partita".

LAZIO-INTER - "Una squadra molto organizzata e in fiducia, ha fatto 2 gol senza neanche spingere tantissimo. La Lazio è partita forte, poi è calata alla distanza come prevedibile".

ATTACCO - "Quando si gioca con il 4-3-3 devi avere dei giocatori al 100%, soprattutto il centravanti. Se Immobile è in questo momento di forma, allora meglio rischiare le due punte… Questo non vuol dire che Ciro debba essere criticato. Fino a poco tempo fa era l’idolo indiscusso, in tribuna ho sentito qualche insulto che non merita per quello che ha dato a questa maglia. Lui si è fatto un c**o così per la Lazio, dando sempre tutto. Potessero parlare, i “chilometri” delle sue gambe. Naturalmente sono tantissimi i tifosi biancocelesti che ancora lo appoggiano, parlo di quelli che ho sentito io ieri".

AMBIZIONI - "La Champions è complicatissima, non penso possa farcela. Quest’anno ci sono tante altre squadre, anche il Bologna si è inserito nella corsa. La Lazio però deve qualificarsi almeno per l’Europa League, giocare più serena e con maggiore entusiasmo, pensando di non aver nulla da perdere".