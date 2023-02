Lazio, Bonomi: "Zaccagni futuro della Nazionale". E sulla Conference League...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Lazio è chiamata a rialzare subito la testa dopo il ko contro l'Atalanta. Giovedì la squadra di Sarri sarà infatti impegnata in Conference League contro il Cluj per la gara d'andata valida per la qualificazione. Sul momento dei biancocelesti ha detto la sua l'ex calciatore Mauro Bonomi ai microfoni di TMW Radio:"Il rendimento è molto migliorato ed hanno anche un assetto tattico che li protegge di più, credo, però, che stia mancando il bilanciamento. Immobile, poi, ha avuto questi infortuni che non lo hanno fatto rendere al massimo. Sarri? I risultati stanno dando più o meno le risposte giuste. Stiamo comunque parlando di un tecnico forte e che ha vinto. Per la Champions League penso che la Lazio abbia piene possibilità. Zaccagni? È e sarà importante e fondamentale per la Lazio e per la Nazionale".

CONFERENCE LEAGUE - "Penso che l’obiettivo dichiarato sia quello della Champions League. L’Europa può comunque servire per trovare la quadra giusta. Ci sono dei giocatori che potrebbero riposare e sarà una scelta dura. Lasciandoli fuori giovedì, magari, ci si può fare un lavoro specifico per farli tornare in condizione”.