Lazio, boom di ascolti per il match con la Juve: il dato

È ormai alle spalle la ventinovesima giornata di Serie A che ha sorriso e non poco alla Lazio. I biancocelesti hanno battuto in casa la Juventus, grazie alle reti di Milinkovic e Zaccagni, confermandosi al secondo posto in classifica importantissimo per la corsa Champions. È stato il match più atteso del weekend pasquale e i dati sugli ascolti lo confermano. Come riporta Sportfce, 1.317.183 milioni di spettatori hanno assistito alla sfida. È stata la più seguita in assoluto. A seguire Lecce - Napoli e Salernitana-Inter rispettivamente con 814.979 e 696.586 di ascolti.

