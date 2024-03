Lazio, Borghi (Dazn): "Sarri non ci ha creduto fin dall'inizio. Mi aspettavo..."

Nell'ultima diretta del canale di Cronache di Spogliatoio, nella trasmissione 'Taconazo', il telecronista di Dazn Stefano Borghi ha parlato della situazione in casa Lazio. In particolare ha dato il suo pensiero sulle recenti dimissioni di Maurizio Sarri che hanno totalmente sconvolto l'ambiente. Di seguito le sue dichiarazioni.

"Le dimissioni sono un gesto a cui non siamo più abituati, forse nemmeno più preparati in nessun ambito. Risulta sempre un pochino spiazzante: si apre il bivio fra chi concede l'onore delle armi all'uomo che ha comunque la dignità di chiamarsi fuori e chi invece dice che bisogna rimanere sul campo di battaglia fino alla fine. Questa è un'esplosione arrivata dopo l'ennesima sconfitta in una stagione della Lazio complessivamente negativa, nella quale il passaggio di turno in Champions league rappresenta un risultato non trascurabile. Però tutti ci aspettavamo se non una crescita, perché perdere un direttore sportivo influente di lungo corso come Tare e un elemento in campo come Milinkovic-Savic è una cosa che incide sul tipo di percorso, quanto meno un consolidamento, una ripartenza. O comunque una presenza, una classifica diversa della Lazio in questa stagione. Ma non è solo questione di classifica, anche di espressione".

'"Sarri ha palesato il suo malcontento fin dall'inizio, sempre segnalando il mercato, e lì secondo me sta una parte della sua responsabilità. Perché l'impressione che ha dato è quella di non crederci fin dall'inizio nella possibilità di fare bene. Quando invece sono arrivati dei giocatori che meritano e meritavano quantomeno la considerazione di uno sforzo. Che Sarri ha sempre fatto, ma così ha fatto anche un po' chiudere l'ambiente in sé stesso senza dare slancio".