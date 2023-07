Lazio, Borghi incorona Castellanos: "Dinamitardo! Quello che colpisce è..."

La Lazio è pronta ad accogliere Valentin Taty Castellanos. L'attaccante argentino è il primo rinforzo del calciomercato biancoceleste e in molti sono curiosi di scoprire meglio le sue caratteristiche. DAZN ha ricondiviso un estratto del commento di Stefano Borghi durante Night Cup. Il giornalista aveva raccontato Castellanos dopo il poker rifilato al Real Madrid sottolineando i suoi pregi. Ecco le sue parole: "Tipo veramente particolare. Attaccante che ha una storia tutta sua. Lui è argentino, ma in Argentina non lo hanno mai considerato. Ha fatto provini nel settore giovanile del River e del Lanus. Niente, scartato. Alla fine è andato in Cile e in Uruguay, ma la MLS lo ha consacrato con la media di un gol ogni due partite. Quello che ti colpisce di Castellanos che è una caratteristica molto invitante per come si gioca a calcio oggi è che ha un attacco verticale e centrale alla profondità dinamitardo. Non lo tieni, non lo fermi. Contro il Real Madrid Rudiger e Militao lo hanno invitato a nozze con il secondo che non è proprio sceso in campo. Anche in altre partite, però, con altri avversari, Castellanos ha veramente una capacità straordinare di trovare il corridoio in mezzo e di arrivare ed è testimoniato dal fatto che è il calciatore della Liga a essere finito più volte in fuorigioco. Perché lui gioca così dritto, ci va. Finisce in fuorigioco, ma è sempre lì e ha sempre occasioni. Per come si gioca a calcio oggi è una dote importante. Sono curioso di capire se riuscirà a restare sulla cresta. Se dopo la gara con il Real ha comunicato che sa fare anche tanti gol, questo diventa gioocatore da livello molto alto".

