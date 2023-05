Lazio, Braglia: “Calendario agevole ora. Solo lei può..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

È la vigilia di Milan - Lazio, sfida importantissima in chiave Champions. Ai microfoni di TMW, Simone Braglia ha espresso le sue sensazioni sul momento di entrambe le squadre: “Lazio? Ha un calendario più agevole rispetto alle altre antagoniste Champions. Per me arriva tra le prime quattro, può perdere solo lei l'occasione sottovalutando certi appuntamenti. Per me ha fatto di più di quello che poteva fare ma tanto di cappello al tecnico e all’ambiente”

MILAN - “Pioli si gioca tutto? Tutto tutto no, ma gran parte sì. E' un viatico fondamentale. La partita di Champions l'affronti meglio se vinci con la Lazio. Non facendo risultato alimenti solo l'incertezza che ha sottolineato anche Pioli in conferenza stampa”

