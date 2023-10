Lazio, Braglia: "Immobile? Ma come si fa a criticarlo? Bisogna avere..."

Immobile decide la partita contro la Fiorentina. Il capitano e bomber della Lazio torna a essere decisivo, regalando alla squadra di Sarri tre punti fondamentali e ai tifosi una sera magica. Un nuovo punto di ripartenza per chi in queste settimane è stato sottoposto a critiche, più o meno severe, per un rendimento non da protagonista, come spesso ci ha abituati. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex portiere Simone Braglia si è schierato contro chi ha messo in discussione il valore di Immobile: "Come si fa a criticarlo? Bisogna avere anche il rispetto per un giocatore come lui. Va bene valutare la resa odierna, ma deve rimanere il rispetto".