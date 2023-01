Lazio, Braida sicuro su Carnesecchi: "Può ambire a..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Non solo le parole sul possibile futuro Federico Bonazzoli, ai microfoni di Radio Rai il d.s. della Cremonese Ariedo Braida, ha parlato anche di un ex obiettivo della Lazio, il portiere classe 2000 Marco Carnesecchi. Nome fatto da Sarri in estate, poi tornato in prestito a Cremona, è di proprietà dell'Atalanta. Dopo un inizio di stagione difficile a causa di un infortunio, ora Carnesecchi sta dicendo la sua anche in Serie A: "Il portiere, più ancora di altri, ha bisogno di giocare e sbagliare, per comprendere gli errori e non ripeterli. Il suo percorso è soltanto agli inizi, ma è evidente che abbia struttura fisica e mezzi tecnici importanti. Può ambire a un club di primissima fascia, come la Juventus".