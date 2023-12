Lazio, Brambati dubbioso: "Sarri? Lui ha accettato di lavorare così, ma la società..."

WEBTV MIXED ZONE - PROVEDEL: "ATTACCANTI SERENI? È UN PAROLONE! TROPPE CRITICHE..." - VIDEO A pochi minuti dal triplice fischio della sfida tra Atletico Madrid e Lazio, Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole: Ci aspettavamo una Lazio più combattiva… “Siamo stati... A pochi minuti dal triplice fischio della sfida tra Atletico Madrid e Lazio, Ivan Provedel è intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti in zona mista. Ecco le sue parole: Ci aspettavamo una Lazio più combattiva… “Siamo stati... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DALL'ARGENTINA: "VALENTINI PUÒ ARRIVARE. IL PIANO DI RIQUELME" Trova conferme l'interesse della Lazio per Nicolas Valentini. Nonostante il futuro di Gila si stia colorando nuovamente di bianco e celeste, la dirigenza continua a monitorare con attenzione il profilo del difensore centrale del Boca Juniors. Il classe 2001 è tra... Trova conferme l'interesse della Lazio per Nicolas Valentini. Nonostante il futuro di Gila si stia colorando nuovamente di bianco e celeste, la dirigenza continua a monitorare con attenzione il profilo del difensore centrale del Boca Juniors. Il classe 2001 è tra...