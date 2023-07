Lazio, Brambati: "Immobile - Arabia? Solo un avvicinamento". E su Milinkovic...

TUTTOmercatoWEB.com

Saranno settimane cruciali queste per la Lazio in vista della prossima stagione. In casa biancoceleste nelle ultime ore il pensiero principale riguarda Ciro Immobile, tentato anche lui dall'Arabia Saudita. L'Al-Wehda sarebbe infatti pronta a mettere sul piatto 20 milioni a stagione per tre anni, proposta che economicamente farebbe vacillare chiunque così come è stato per Milinkovic-Savic. Sulla questione ha detto la sua Massimo Brambati intervenuto all'interno della trasmissione "Calciomercato e Ritiri" in onda su TMW Radio: "Mi è stato detto che un'offerta per Immobile non è arrivata. C'è stato un avvicinamento, una richiesta di disponibilità e basta. Milinkovic-Savic? Credo che abbia preso una decisione di vita e abbia preferito i soldi e un campionato collaterale rispetto ai migliori. E' una scelta di vita che va rispettata".