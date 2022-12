Lazio, Brambati: “Luis Alberto? Caso delicato, credo che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La vicenda che vede protagonista Luis Alberto è un tema caldo in casa Lazio, soprattutto ora che si avvicina il mercato. L’idea di andare lontano dalla Capitale non è stata abbandonata dal centrocampista, forte del suo rapporto non idilliaco col mister. C’è curiosità nel capire in che modo evolverà la questione e se si può risolvere. In merito, ai microfoni di TMW, si è espresso Massimo Brambati: “Mi è capitato di avere degli assistiti in una situazione simile. È un caso delicato. L’importante è che il giocatore si metta sempre a disposizione dell’allenatore. Sceglierà la società. Credo direttamente a giugno".

