Lazio, Brambati: "Milan? Il ko in Supercoppa potrebbe..."

La vittoria con il Bologna è stata importante per la Lazio di Maurizio Sarri che è riuscita ad accedere ai quarti di Coppa Italia e portarsi a casa un altro clean sheet, ma ora è arrivato il momento di pensare al campionato. Martedì allo Stadio Olimpico di Roma i biancoceleste ospiteranno un Milan ferito e arrabbiato, che avrà voglia di tornare alla vittoria dopo i pareggi contro Roma e Lecce, la sconfitta contro il Torino e soprattutto quella in finale di Supercoppa Italiana contro l'Inter per 3-0. Ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Massimo Brambati ha commentato quello che potrebbe essere l'effetto di questa fase complicata sui rossoneri: "Ci aveva abituato il Milan lo scorso anno a un certo ritmo e a un certo gioco, quest'anno si è inceppato. Il ko in Supercoppa può avere un risvolto negativo sul gruppo dal punto di vista psicologico".