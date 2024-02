Lazio, Brambati: "Non la riconosco più. Sarri? Si è nascosto dietro..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Massimo Brambati, intervenuto a TMW per commentare la ventitreesima giornata di Serie A, si è soffermato anche sulla Lazio, ma non per analizzare la prestazione della squadra uscita sconfitta dalla gara contro l'Atalanta. L'ex calciatore ha posto l'accento su un argomento caldissimo in casa biancoceleste, legato ai malumori sorti in questi giorni che coinvolgono allenatore e società. A proposito del tecnico ha affermato: "Faccio un tackle a Sarri, che si è nascosto un po' dietro la partita Inter-Juve. Vorrei capire cosa sta accadendo alla Lazio. Non riconosco più quella squadra che dopo le parole di Sarri si fosse riavviata. Anche a livello fisico non si capisce".

